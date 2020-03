Liverpool, c’è solo da scommettere quando vincerà aritmeticamente la Premier

Torna al successo (2-1 al Bournemouth) dopo l’unica sconfitta in campionato. Il City ha 25 punti di ritardo in classifica ma due partite in meno

Dopo la prima sconfitta in campionato, la scorsa settimana contro il Watford, il Liverpool è tornato a vincere in Premier. Un ruolino di marcia da record: 27 vittorie in 29 partite. Oltre alla sconfitta col Watford, un pari con lo United.

Il Liverpool ha vinto 2-1 in rimonta con reti di Salah e Mane.

Adesso la squadra di Klopp ha 82 punti e per i Reds mancano nove giornate. Al secondo posto c’è il City di Guardiola che ha 57 punti ma due partite in meno. Una è il derby di Manchester che si giocherà domani. Il Liverpool potrebbe diventare campione d’Inghilterra o con otto o con sette giornate d’anticipo. Dipende anche dalla squadra di Guardiola. Al terzo posto c’è il Leicester con 50 punti.

Teoricamente il Liverpool potrebbe chiudere la Premier a 109 punti.