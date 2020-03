La Motogp salta anche in Thailandia, il coronavirus (italiano) devasta i calendari

Dopo quello del Qatar, che annulla la gara della Motogp ma fa correre Moto1 e Moto2 “tanto ormai gli italiani sono già qui e ce li teniamo”, salta anche il Gran premio della Thailandia.

La seconda tappa del Motomondiale è in programma il 22 marzo, ma oggi il vicepremier thailandese Anutin Charnvirakul ha annunciato che “Dobbiamo prima concentrarci sulla pandemia. Dobbiamo rimandare la gara fino a nuovo avviso. È nell’interesse del Paese e dei partecipanti”.

#BREAKING: The @MotoGP Thailand Grand Prix at the Chang International Circuit in Buriram on March 22 has been cancelled, according to Public Health Minister Anutin citing concerns of the spread of #COVID19. Earlier today, the opening round in Qatar has already been cancelled.

— Saksith Saiyasombut (@SaksithCNA) March 2, 2020