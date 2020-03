La Francia segue l’Italia: chiude bar, ristoranti, cinema, restano i servizi essenziali

Emergenza coronavirus, il primo ministro dice che i cittadini non hanno seguito in maniera adeguata le indicazioni per limitare gli assembramenti

In pochi giorni la Francia ha cambiato radicalmente linea. Dopo la prima sterzata di Macron che due giorni fa ha annunciato la chiusura delle scuole per l’emergenza coronavirus, nuova sterzata da Parigi.

Oggi il primo ministro Edouard Philippe ha annunciato la chiusura di bar, ristoranti, cinema, teatri, discoteche, tutti i servizi non essenziali. Restano aperti gli alimentari, le banche, le farmacie oltre alle tabaccherie.

Il primo ministro ha bacchettato i francesi, ha detto che le prime misure per limitare gli assembramenti sono state applicate in maniera inadeguata da parte dei cittadini e che il miglior modo per limitare l’epidemia è la distanza sociale