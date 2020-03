Juve Under 23, quarantena finita, si torna ad allenarsi

La formazione allenata da Fabio Pecchia è uscita dalla quarantena per il coronavirus e può riprendere la normale attività

La Juve Under 23 annuncia la fine della quarantena e il ritorno alla normale attività calcistica. La squadra era stat messa in isolamento in via precauzionale il 29 febbraio, dopo i casi di coronavirus tra le fila della Pianese, squadra contro cui aveva giocato (e vinto 1-0) il 23 febbraio, nell’ultimo turno di Serie C giocato.

#Under23 | E’ terminato ieri il periodo di isolamento domiciliare fiduciario per i giocatori della squadra. Nessun calciatore ha manifestato sintomi durante questo periodo, e pertanto la squadra riprenderà gli allenamenti nella giornata di oggi, 9 marzo 2020. pic.twitter.com/vgNDgJY9Ab — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) March 9, 2020