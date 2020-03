In Francia partite a porte socchiuse: non si gioca con più di 1.000 spettatori

Lo ha annunciato in conferenza stampa il ministro dello Sport francese Roxana Maracineanu

Tra il “rigore” italiano e la tranquillità inglese, c’è una terza via: la soluzione alla francese. Se da noi, domani, la Figc deciderà di sospendere il campionato dopo aver aver fatto disputare una giornata a porte chiuse, e in Inghilterra invece si continua come se l’epidemia di coronavirus non entrasse allo stadio, in Francia si farà così: con 1000 o più spettatori presenti nello stadio non si gioca.

Lo ha annunciato Roxana Maracineanu, Ministro dello Sport francese. Secondo il governo transalpino dunque è questione di densità abitativa degli spalti. Il numero è ovviamente forfettario. Potevano essere 2000 o solo 100, è una convenzione. con 1.000 spettatori, quindi, “le partite vengono giocate a porte chiuse, oppure riprogrammate”.