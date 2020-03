Il tennis si ferma fino al 7 giugno, salta Roma e tutta la stagione sulla terra rossa

Si dovrebbe riprendere con i tornei su erba previsti per la settimana dall’ 8 al 14 giugno. I due ranking mondiali ATP e WTA rimarranno congelati fino a quella data.

Mentre ancora il calcio spera di riprendere a giocare a maggio, il tennis chiude tutto fino al 7 giugno: saltano gli Internazionali di Roma e tutta la stagione dei tornei su terra battuta. In teoria resterebbe in calendario solo il Roland Garros, che ieri ha anticipato tutti e con decisione unilaterale s’è infilato in un buco di due settimane a settembre, subito dopo lo Us Open e in contemporanea con la Laver Cup (scatenando un mare di polemiche)

Atp e Wta avevano già sospeso le attività fino al 27 aprile e al 2 maggio. Ora l’estensione riguarderà anche i tornei di Madrid e Roma, Monaco, Estoril, Ginevra e Lione, più Strasburgo e Rabat per le donne. Si dovrebbe riprendere dunque con i tornei su erba previsti per la settimana dall’ 8 al 14 giugno. I due ranking mondiali ATP e WTA rimarranno congelati fino a quella data.