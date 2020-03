Il messaggio social della Lega Serie A: #WeAreOneTeam

Tutti uniti per la stessa squadra: medici, infermieri, cittadini per affrontare la sfida contro il coronavirus

Bisogna restare a casa, in questo momento di emergenza è più che mai necessario seguire le regole e non muoversi. Ma è necessario anche riconoscere l’immenso sforzo di tutto il personale sanitario della nostra nazione che è in prima linea per affrontare l’emergenza coronavirus. Proprio per questo la Lega Serie A ha postato sui social una commovente clip dedicato a tutti noi che facendo squadra anche senza abbracciarci ce la faremo

20 club, 1 unico solo grande team.

Tutti uniti per la stessa squadra: medici, infermieri, cittadini.#WeAreOneTeam #SerieATIM pic.twitter.com/8aCHMN45x8 — Lega Serie A (@SerieA) March 17, 2020