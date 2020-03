Il direttore Asl Napoli 1: «Una vergogna le interminabili file per le zeppole di San Giuseppe»

Al CorMez: «Se i cittadini non collaborano, perdiamo la partita col virus. Non rispettando le regole, è come se facessero invasione di campo»

Il Corriere del Mezzogiorno intervista il direttore generale dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva.

La Campania è già in sofferenza. Ha ragione il direttore dell’azienda ospedaliera dei Colli, Maurizio Di Mauro, dice, a chiedere ai campani di restare a casa.

«Io la vedo così: ci sono due squadre che stanno lottando contro lo stesso nemico. Chi sta in campo e chi sugli spalti. Noi, gli operatori sanitari, le istituzioni, siamo in prima linea, gli spettatori-cittadini devono fare il tifo per la squadra. Questa è la partita contro il Covid-19. Se gli spettatori iniziano a fare invasioni di campo la perdiamo a tavolino. Non ce lo possiamo permettere. In questo momento significa perdere vite umane. Quindi facciamo i seri».