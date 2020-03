Il Ceo di Mediapro: «La Liga deve terminare la stagione, altrimenti il calcio perderebbe 7 milioni»

In un’intervista ha detto che non è importante sapere quando comincerà la prossima stagione, l’importante è che si concluda questa

L’Equipe riporta una notizia uguale e contraria a quella relativa alla Premier League. Mentre lì, secondo The Athletic, i club starebbero pensando ad annullare la stagione, in Spagna il Ceo di Mediapro Jaume Roures in un’intervista a RAC1 ha detto che la Liga deve terminare a ogni costo e non importa quando.

«È fondamentale concludere questa stagione. Non è importante sapere quando comincerà la prossima stagione. Se questa stagione non si concluderà, il 30% dei guadagni andranno perduti, il calcio europeo perderebbe 7 milioni di euro e non può pemetterselo»