Il Barcellona: nessuno dei nostri giocatori ci ha chiesto di non giocare col Napoli

Il portavoce del club: “Siamo tranquilli, abbiamo parlato con atleti e dipendenti. Ci aspettiamo che nessuno cambi idea nei prossimi giorni”

Il Barcellona è tranquillo. “Nessun giocatore del Barça ci ha chiesto di non giocare. Qualche giorno fa abbiamo fatto una comunicazione agli atleti e ai dipendenti sulle misure che avremmo preso. Inoltre, abbiamo risposto a dubbi e domande e non abbiamo avuto alcuna lamentela, nessuno ha detto che non vuole giocare ”.

Lo ha spiegato Josep Vives, il portavoce del Barcellona, ai microfoni di una radio spagnola. Dopo l’annuncio di giocare a porte chiuse sia il match col Napoli che i prossimi due contro il Maiorca e il Leganés, Vives ha dichiarato che dal club si aspettano che nessun membro della squadra cambi idea nei prossimi giorni. “Non contempliamo quello scenario. Stiamo solo seguendo le istruzioni degli organismi competenti “, ha spiegato.