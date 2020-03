Hanno rinviato la missione per Marte, ma non l’Europa League

La pandemia ferma tutto, persino la missione europea Exomars con destinazione Marte, che slitta al 2022. Ma non il calcio, quello è su un altro pianeta

Persino Marte può aspettare. Ma non il pallone. La pandemia ferma tutto, persino la missione europea Exomars con destinazione Marte, che slitta al 2022. La partenza era prevista quest’anno. Ne dà notizia l’Agenzia spaziale italiana (Asi) in un comunicato. Tra le motivazioni, la necessità di alcuni controlli ulteriori e l’impossibilità di svolgerli anche a causa delle difficoltà legate all’emergenza Coronavirus.

“La meccanica celeste dei pianeti e la necessità di maggiori tempi per completare test di controllo da parte dei team russi ed europei, coinvolti in questo complesso e stimolante progetto, spostano il lancio di ExoMars, la missione ESA verso Marte, a settembre 2022. Solo 18 giorni di finestra di lancio prevista tra poco piu’ di quattro mesi si sono mostrati non compatibili con le attivita’ finali dei test sulla sonda europea”.

La prossima opportunità di decollo per la missione sarà possibile solamente tra 780 giorni, vale a dire nel 2022, quando i due pianeti saranno di nuovo vicini. La decisione presa oggi congiuntamente dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e russa (Roscosmos) anche in considerazione dell’attuale contesto sanitario europeo che non permetterà di effettuare alcuni test finali a causa della richiamata in patria degli esperti russi attualmente al lavoro su ExoMars e delle difficili condizioni di lavoro dell’industria europea.

Intanto stasera si giocano sei partite di Europa League. Il calcio è su un altro pianeta.