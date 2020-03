Gazzetta: Tsimikas e Barisic, due terzini per il Napoli

Il Napoli ha sperato che Ghoulam potesse recuperare in pieno, ma il terzino algerino stenta a tornare ai suoi standard e in estate andrà via

Non ci resta che il mercato. In un periodo di stop completo per ogni tipo di attività, anche il Napoli si concentra su quello che succederà nella prossima stagione. E allora spazio alla ricerca di un terzino per sostituire Ghoulam, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport

“Sono due gli esterni mancini che Giuntoli sta facendo seguire dai alcuni suoi emissari. E si tratta di Kostas Tsimikas, 24 anni, difensore dell’Olympiacos, e Borna Barisic, 27 anni, mancino dei Rangers Glasgow. Entrambi sono stati impegnati nel giovedì di Europa League. Tsimikas è tenuto sott’osservazione da tempo, probabilmente, il Napoli l’avrebbe ingaggiato già nella scorsa estate se non si fosse puntato sul pieno recupero di Ghoulam. Il club ha voluto crederci, ha sperato fino in fondo che il terzino algerino potesse ritornare ai suoi standard abituali, dopo i due interventi subiti. Niente di tutto questo, purtroppo, perché ancora oggi il giocatore fa fatica a recuperare. Tsimikas è un nazionale greco e il Napoli sarebbe disposto a versare all’Olympiacos 8 milioni di euro più eventuali 2 di bonus: il club greco ne vorrebbe 10, senza bonus. Per Barisic, invece, la valutazione si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro”.