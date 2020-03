Gazzetta: Nessun dubbio a Nyon per lo svolgimento degli Europei

Nessuna ansia per lo svolgimento degli Europei, secondo la Gazzetta di oggi, nonostante l’aumentare del fronte coronavirus in Europa e il blocco di molti campionati Nazionali.

Per la Uefa, finché sarà in suo potere, la Champions va avanti. E non ci sono ancora piani-B per l’Europeo: «Nessuna delle 55 Federazioni europee ha mai chiesto il rinvio», rivela un’autorevole fonte Uefa. Si può anche discutere questa volontà di non fermarsi, almeno finché non dovesse arrivare uno stop totale: ma per Nyon, oggi, porte chiuse e altre precauzioni garantiscono la sicurezza