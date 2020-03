Gazzetta: l’allenamento surreale dell’Inter (con il Getafe che a Milano non vuole andare)

I nerazzurri sono arrivati regolarmente ad Appiano Gentile e alle 15 scenderanno in campo per allenarsi. Ma ancora non si sa cosa deciderà la Uefa, mentre anche la Roma dà forfait

Le coppe europee sono avvolte nel caos più totale. La Roma ha appena comunicato che non andrà in Spagna perché non ha ricevuto l’autorizzazione dal governo locale. Niente partita con il Siviglia. Il Getafe questa mattina ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di venire a Milano per affrontare l’Inter. Il rischio di contagio è troppo elevato, meglio perdere 3-0 a tavolino. La Uefa continua a colloquiare con tutti, tra riunioni varie, ma non decide di fermare tutto il carrozzone, con un comportamento irresponsabile.

L’Inter, intanto, si allena come se niente fosse. Lo scrive l’edizione online della Gazzetta dello Sport.

“I giocatori dell’Inter sono arrivati regolarmente ad Appiano, dove erano attesi per il pranzo. Alle 15 Antonio Conte ha fissato l’allenamento, il club nerazzurro ragiona come se domani col Getafe si dovesse giocare”.

Non resta che aspettare la decisione della Uefa. Ma il clima non è dei migliori.

“Difficile, certamente, mantenere alta la concentrazione, visto che la preparazione e l’allenamento va comunque fatto. E magari una decisione potrebbe arrivare quando i giocatori saranno già in campo”.