Gazzetta: il Napoli ha messo in scacco il Torino sulle fasce

Il Napoli non ha vinto, ha stravinto contro il Torino, secondo la Gazzetta dello Sport, nonostante il risultato stretto di 2-1. la formazione di Gattuso è riuscita a mettere in scacco quella di Longo non permettendole di fare il suo gioco.

ha funzionato bene in particolare il movimento sulle fasce dove le due ali, Politano a destra e Insigne a sinistra, si accentravano per fare da riferimento ai centrocampisti e così facendo si tiravano dietro Ansaldi e De Silvestri, cioè i difensori esterni di Moreno Longo. Questi postamenti aprivano corridoi per gli sganciamenti offensivi di Di Lorenzo (più spesso) e Hysaj. Da notare che il raddoppio firmato da Di Lorenzo nel finale arriva da un passaggio di Mertens che aveva eseguito appunto un movimento a uscire per sottrarsi ai centrali granata.