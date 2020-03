Fino al 3 aprile, Sky apre tutti i canali ai suoi abbonati

Sky ha deciso di aprire i propri canali ai suoi abbonati. Da oggi e fino al 3 aprile, chi ha sottoscritto – ad esempio – solo Sky Sport potrà comunque guardare Sky cinema e gli altri canali della piattaforma.

Per essere ancora più vicina ai suoi abbonati in questi momenti difficili, Sky, a partire da oggi e fino al 3 aprile 2020, darà la possibilità a tutti gli abbonati – si legge – via fibra e satellite di fruire eccezionalmente e senza costi aggiuntivi anche dei contenuti che non fanno parte dell’offerta che hanno sottoscritto. Ad esempio, i clienti con i pacchetti Sport e/o Calcio potranno vedere anche i canali inclusi nei pacchetti Cinema e Famiglia e accedere così a 16 canali cinema e a una selezione di titoli on demand per un’offerta completa con tutti i generi, dai film d’autore alle grandi prime visioni, tra cui Cetto c’è senza dubbiamente (dal 23 marzo) con Antonio Albanese. Oltre a contenuti educational e di svago con attività da fare in casa tra genitori e figli disponibili sui canali per bambini e ragazzi dell’offerta Sky.