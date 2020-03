Dialogo tra Montalbano e Catarella su Vigata fantasma

Muntilbano stavi parlanna cu Fatia per cuurdinari l’homina per i sirvitia di vigiliantiae virsa chilla che tunavana da Milana e che potivano esseri pusitivi al Carognaviria

Muntilbano stavi parlanna cu Fatia per cuurdinari l’homina per i sirvitia di vigiliantiae virsa chilla che tunavana da Milana e che potivano esseri pusitivi al Carognaviria e vitti trasiri Catarelli che eri annata a pigliari il caffia.

“Catarè allura: ndo stavi il caffia?”.

Catarelli: “Dutturi mi dimminicai di pigliarla… “.

Muntilbano: “Ma che facisti?”.

C: “Mi misi metu”.

M. “Pirchia?”.

C: “Pirchia nun ci stevi nisciuna pe la vie”.

M: “Ma stanna omnes in casi pirchia accussi vola il Guverna”.

C: “Ma a mia Vigate mi pari na cittate fantasima”.

M. “È’ il carognaviria, Catarè: havimmo da stari a casi”.

C: “Ma quanna finiscia sta carugnia?”.

M: “Nisciuna lo sapi”.

C: “Ma che stavi pe veniri la fini del Munda?”.

M. “No, ma havimma da mundarce tanticchia”.

C: “Ma stamma murinda piggia che in Cine”.

M: “Havinna da raggingeri il picca eppoi le cuse si rimittano a posita”.

C: “Ma a mia mi picchia dinta la capi”.

M: “Ti accapisca stavi a picchiarma macari a mia”.

C: “Ma adda passia a nuttati?”.

M. “Sissi, ma a quali puncta è la nocti?”.

C: “(…)”.

M. “(..)”.

C: “Dutturi mi dicissa qualicosa sinnò piglia la capi”.

M: “Che voli che te dicia?”.

C. “Qualichicosa: mi cunti nu cunta”.

M: “Kunta chinte”.

C: “Chista cunta non lo sapia”.

M. “Eri per scapucchiari: havimma il duveri de pariari in chista mumenta”.

C: “Meliora pariari che farici fari dalla murtia”.

M (biastimanna): “I murtia di chi li è murtia”.

C: “A chi li è murtia?”.

M. “Alla murtia fitentia”.

C: “Bini dicistia dutturi: la murtia faci schifa”.

M: “Ma nuia vulimma viviri”.

C: “Sissi… “.

M: “Allura faticamma Catarè: il lavuro è il parapitta dei vivia sullu sbalancu della murtia”.

C: “Che havia da fari?”.

M: “Mi divi da fari na ricerche su Internetta su omnes chilla che turnarana da Milana primma del Dicrito Cunta bisse”.

C: “Ma Cunta stavi facinna truppa dicrita”.

M: “Se li faciva ante eri meliora”.

C: “Ma chilla la ginta si ni futtia delli dicrita”.

M: “Pirchia la ginta (de-)critinia è”.

C: “Havi rationa dutturi: chista sugno viramenti talibana”.

M: “Ma pirchia nuia havimma da muriri per tettara critinia?”.

C: “Pirchia u buna mori pe mana di o fissa”

M: (..)”.