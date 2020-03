“Dutturi, dutturi: non si diva di avvicinarse… ”. “Pirchia?”. “Commo non lo sapia? Dovimma stari ad un metri e chiù de distatiae”. “Ci stavi il verùs!”

Dialogo tra Catarella e Montalbano sul metro di distanza

Eri la quarantina in quarisima: na tautologie che firiva l’umanitate, ma macari n’ata vota l’Itaglia dimostravi che vivi non eri.

Scola close, macari i cinimatografa e i tiatra: insumma il Paisi Itaglia eri closa per carognia vera.

Muntilbano annava di boline: labura, casi: e sinza Livie che eri ristata a Ginova bluccata.

Ma chilla che prioccuopave omnes eri Catarelli che stiva in suo muddo particulari. Essenda ommo d’amuri suffriva le raccumandationi gubernative…

Muntilbano trasette in Cummissariata: l’ariata eri cupe ma nisciuno faciva il lavativa e travagliave de sua.

Catarelli eri dinnanza al computeri e rispunniva al tilifono: Muntilbano li si avvicinai e vitti che iddo si allarmave…

Muntilbano: “Pirchia?”.

Catarelli: “Commo non lo sapia? Dovimma stari ad un metri e chiù de distatiae”.

M: “I che granni cammurria: m’eri diminticata”.

C: “Ci stavi il verùs!”.

M: “Viria è”.

C: “Ma quanno duria chesta camurria?”.

M: “Commo omnia le camurria… “.

C: “Tanta?”.

M. “Speramma non Tantala”.

C: “Ma lia chi ne pinsa?”.

M: “Che ne havia da pinsari?”.

C: “Non ne pinsa nihila?”.

M: “Non volia di pinsarla”.

C: “Ratione havi”.

M: “Non sinta che la malatie è primma mintali che patulogie?”.

C: “Verus est”.

M. “Ma sapi macari il latina?”.

C: “Nonsi dutturi, ma parla simpra latina… “.

M: “Allura la vidi commo simmo divintata?”.

C: “Ci guardamma le manus e ci mittimma distantiae come amanta tradita”.

M: “Havimma rinunciata macari alla nustalgia”.

C: “E che nuia nun vulimma chiù suffrira”.

M: “Vulimma i cuntatta digitala ma nonsi chilla umana”.

C: “Ma pirchia?”.

M: “Pirchia ci simma diminnicata che simmo umana”.

C: “Ma pirchia umana che voli significare?”.

M. “Volivi significare haviri curaggia”.

C: “Ma pirchia non l’havimma plus?”.

M: “Pirchia nella palabra curaggia ci stavi lu cori”.

C: “Ma commo annama annanza?”.

M. “Havimma da capiri; capiri e ringratiari”.

C: “Ma ci l’havimma una vie d’escite?”.

M: “Sissi”.

C: “Quali?”.

M. “Havimma da turnari a taliari il ciela”.

C: “(…)”.