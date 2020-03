De Luca: «Siamo all’8% dei contagi di medici e infermieri. Se arriviamo al 30% salta tutto»

Il presidente della Regione Campania su Facebook: «Dobbiamo tutelare il personale sanitario più dei pazienti. L’elemento del loro contagio è preoccupante»

Il presidente della Regione Campania ha parlato alla cittadinanza in diretta Facebook. Ha fornito le cifre stimate del contagio da Coronavirus in Campania.

«Ci saranno per fine marzo di 1.500 contagiati ed entro inizio aprile tremila contagiati, necessità di 140 posti letto in terapia intensiva».

La situazione non è semplice, ha detto. Per questo la Regione si è mossa per trovare delle soluzioni anche da sola, prima che sia troppo tardi, visto che il Governo non coglie la pericolosità dell’area metropolitana campana, vastissima. L’elemento che più preoccupa, ha dichiarato, è il contagio del personale sanitario.

«E’ un elemento preoccupante. Dobbiamo tutelare medici e infermieri più dei pazienti perché se arriviamo ad avere non l’8% come oggi, ma il 20-30% dei medici contagiati, allora salta tutto».