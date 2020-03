CorSport: salve le coppe europee in Spagna. Il Napoli ha risolto il problema del volo

La Uefa è stata in contatto con le autorità iberiche fino a tarda sera. Siviglia-Roma e Inter-Getafe si giocano, ma con trasferte lampo. I sindacati dei calciatori dei due paesi hanno chiesto di non giocare le partite

Il problema principale da risolvere, in questo momento, sono le coppe europee. L’obiettivo, scrive il Corriere dello Sport, è giocare tutti gli ottavi, questa settimana e la prossima, poi si vedrà.

La Spagna ha bloccato i voli da e per l’Italia. Un provvedimento che ha tenuto in bilico Siviglia-Roma e Inter-Getafe in programma domani.

“La Uefa ha speso tutta la giornata in frenetici contatti con le autorità iberiche. L’obiettivo era quello di trovare una finestra temporale per far decollare il volo del Getafe per Milano e per far atterrare quello della Roma a Siviglia”.

Le diplomazie hanno lavorato fino a notte e alle 23.30, scrive il quotidiano sportivo,

“al via libera del Governo spagnolo mancava solo l’ufficialità. Non è esclusa comunque una trasferta lampo, con partenza domani mattina e rientro nella notte”.

Resta però la protesta dei sindacati dei calciatori, perché sia quello italiano che quello spagnolo, con un comunicato congiunto, hanno chiesto di non giocare le partite.

Per quanto riguarda la Champions, ieri l’Atalanta ha giocato senza pubblico, la stessa cosa sarà stasera per Psg-Borussia e, martedì, per Juventus-Lione.

La prossima settimana ci saranno Barcellona-Napoli e Bayern Monaco-Chelsea. Tutto risolto per il Napoli. Scrive il quotidiano sportivo:

“Per gli azzurri il problema del volo per la Spagna è risolto”.