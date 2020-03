CorSport: Napoli, preparatore dei portieri e collaboratore tecnico bloccati in Emilia per il coronavirus

La trasferta fantasma con il Barcellona: si parte e si gioca oppure no? Gattuso e i giocatori, nel frattempo, non possono fare altro che attenersi alle consegne: allenarsi con le precauzioni del caso. Con tanto di mascherina nei luoghi chiusi. Ammessa la colazione secondo regole precise: gruppi di due o tre e devono attenersi alla distanza minima di un metro. Anche in palestra gruppi ristretti, in sala medica e video si rispettano i turni e l’obbligo di indossare la mascherina.