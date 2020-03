CorSport: Meret capitolo delicato dei rapporti tra Gattuso e il Napoli

Il portiere friulano è scivolato in panchina da un po’ e questo non rende felice De Laurentiis. La sua posizione è da definire dato il grande investimento

Sul Corriere dello Sport le situazioni spinose all’interno del Napoli, in chiave futuro. Probabilmente, a fine stagione, andrà via Kalidou Koulibaly, corteggiato da Manchester United e Psg. Ma soprattutto è da definire la posizione di Meret. Il portiere friulano è finito ai margini del progetto. Gattuso gli preferisce apertamente Ospina, per il gioco da dietro. Lui non è affatto contento, visto che rischia di perdere la Nazionale, stazionando in panchina, e riflette sul suo futuro. Ma non è contento nemmeno De Laurentiis.

Anzi, il quotidiano sportivo scrive che proprio Meret è un capitolo delicato nei rapporti tra il presidente del Napoli e Gattuso:

“In dubbio la permanenza di Koulibaly, inseguito da United e Psg in prima fila. Da definire la posizione di Meret, grande investimento del club scivolato in panchina da un po’. Capitolo delicato, questo, dei confronti tra società e Gattuso”.