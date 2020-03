CorSport: Lozano e Allan verso l’Everton

Del futuro dei due azzurri il club di De Laurentiis dialoga con la squadra allenata da Ancelotti. Per entrambi potrebbe essere quella la strada del futuro.

Uno dei grandi enigmi di quest’anno è Hirving Lozano. Fortemente voluto da Ancelotti nel mercato estivo, il messicano è finito ai margini con il passaggio in panchina di Rino Gattuso. Più volte il tecnico ha parlato di lui. Ha riconosciuto che è un peccato tenerlo in panchina, con quello che è costato, ma ha anche detto che non può esporlo a “figuracce” schierandolo in campo. Certo De Laurentiis non è contento della possibile svalutazione di Lozano. La sua cessione, adesso, comporterebbe una minusvalenza, che il club non gradirebbe.

Di Lozano e del suo futuro parla oggi il Corriere dello Sport. Potrebbe andare a ricongiungersi con Ancelotti all’Everton. E non solo lui.

“Con l’Everton di Ancelotti si parla di Lozano. Anzi, con Carletto si discute del Chucky e di Allan, altro protagonista di una trattativa di rinnovo complessa e soprattutto reduce da un periodo di enorme tensione (con esclusione punitiva di Gattuso dall’elenco dei convocati per Cagliari)”.