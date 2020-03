CorSport: Koulibaly prova a farcela per il Barcellona (con giudizio e cautela)

Le condizioni del difensore senegalese migliorano. Il rientro era previsto per la Spal, il 21, ma si può provare ad accorciare a tre giorni prima. Il Camp Nou è una vetrina importantissima anche in chiave mercato

Il Corriere dello Sport si mostra possibilista sul ritorno in campo di Kalidou Koulibaly contro il Barcellona. Il difensore senegalese si allena ormai in gruppo. Il suo rientro in campo era previsto per la Spal, ma tre giorni in meno sono un traguardo raggiungibile.

“Al Camp Nou c’è un appuntamento fissato per il 18 marzo, quello inderogabile, e si può fare, ovvio che sì, anche battendo le «tabelle» che suggeriscono di andarci cauti, di non accelerare, e farsi trovare pronto per la domenica successiva, Napoli-Spal. Ci sono semplicemente tre giorni di differenza, sarebbero sinteticamente settantadue ore, e basta e avanza non solo il fisico ma quella volontà che s’avverte mentre la sprigiona in campo, per spalancargli uno dei «monumenti» del calcio universale, dove ha il diritto di accomodarsi una star da 108 milioni di sterline che a un certo punto è entrato in conflitto con il destino”.

Insomma, la condizione fisica di Koulibaly migliora, e migliorano le risposte del suo corpo, tanto da giustificare

“questa corsa giudiziosa verso Barcellona”.

Il Camp Nou è una vetrina troppo importante per il senegalese. La sua prossima estate sarà rovente, scrive il quotidiano sportivo, divisa tra Manchester United e Psg.

“Però, fino a giugno restano ancora tre mesi, che non vanno attraversati nel rimpianto: Barcellona-Napoli è l’«Evento» di questa primavera che sta per far sbocciare il «vecchio», «nuovo» Koulibaly e se la data prevista per il rientro sembra essere quella del 21 marzo, si può anche provare ad accorciare il tempo e la distanza e arrivare al 18 pronto per l’ennesima sfida”.