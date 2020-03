CorSport: Gravina vuole lo stop, Lotito (e altri) no. Molto dipende dalle Regioni

La politica e il Coni fanno pressione sul presidente della Figc. Se le Regioni decideranno di mettere in quarantena tutti quelli che arrivano dalle zone rosse, comprese le squadre, allora lo stop sarà conseguente

Mentre oggi si giocherà l’ultimo recupero dello scorso weekend, è concreta la possibilità che il campionato si fermi. Dovrebbe essere questa la direzione in cui andrà il Consiglio Federale della Figc di domani. Il Corriere dello Sport scrive che Gravina sta ricevendo molte pressioni in tal senso.

“La Lega Serie A spera che si continui a giocare senza pubblico sugli spalti ed è pronta a far sentire la sua voce, ma è grande la pressione che la politica e il Coni stanno mettendo su Gravina perché il pallone si adegui all’aggravarsi della situazione del Paese. Il numero uno di via Allegri sta concretamente riflettendo sullo stop anche perché avverte troppa animosità e troppe tensioni attorno a uno sport che viceversa dovrebbe trasmettere spensieratezza e sorrisi”.

Lo stop spetta alla Figc, scrive il quotidiano sportivo, perché la Lega si limita a organizzare il campionato, ma un atto straordinario come quello relativo al fermarlo spetta alla Federazione. Da parte della Lega A non è ancora arrivata un’apertura allo stop.

“Il consigliere federale Lotito gradirebbe andare avanti, ma anche altri la pensano come lui”

Oggi è prevista una riunione in conference call della commissione sui diritti tv, e si discuterà anche di questo. Giovedì, sempre in conference call, l’Assemblea di Lega.

“Riusciranno coloro che vogliono continuare a giocare a convincere Gravina? Non semplice perché la volontà di alcuni governatori di Regione di mettere in quarantena (per due settimane) coloro che arrivano dalle Regioni e dalle Province della zona rossa (anche le squadre?) potrebbe essere una spinta alla sospensione”.