CorSport: doppia multa, inibizione e querela per Zhang dopo l’attacco a Dal Pino

Lo sbotto su Instagram costerà al presidente nerazzurro una multa di 50mila euro (e una uguale all’Inter), inibizione (per 5 mesi?) dalla propria carica e causa per diffamazione da parte del presidente di Lega

Lo sbotto su Instagram contro il presidente della Lega Dal Pino non resterà senza conseguenze per Steven Zhang. Il Corriere dello Sport scrive che la Lega Serie A comminerà al presidente dell’Inter una forte doppia multa e che c’è anche il rischio di inibizione. Mentre da Dal Pino arriverà una causa per diffamazione.

È in arrivo il deferimento della Procura Federale, scrive il quotidiano sportivo. Di fronte al quale Zhang avrà due possibilità. O patteggiare prima che si apra il dibattimento, oppure la sentenza della Disciplinare. Rischia una multa fino a 50mila euro, che in questo caso sarà doppia.

“Una indirizzata a lui e una (della stessa entità) per responsabilità diretta del club. C’è però anche la possibilità dell’inibizione ovvero l’impossibilità a svolgere la propria carica per un certo periodo. Tradotto: firmare atti ufficiali della società”.

Dal Pino è anche vice presidente Figc dunque l’offesa di Zhang è stata interpretata contro le istituzioni del calcio in generale. Per questo motivo, scrive il quotidiano sportivo, c’è chi pensa che l’inibizione potrebbe arrivare anche fino a 5 mesi.

Intanto c’è Dal Pino che vuole procedere per diffamazione. Ha dato mandato ai suoi legali di raccogliere tutto il materiale su Zhang, dalla storia su Instagram alle interviste rilasciate in questi giorni dal presidente nerazzurro, che ha anche rincarato la dose. Per la causa aspetta solo il via libera della Figc, necessario perché per i tesserati esiste la clausola compromissoria.