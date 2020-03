CorSera: in 170 tentano la fuga verso il Sud. Fermati dalla polizia, ne partono solo 50

Un ragazzo ha spaccato una colonnina dell’impianto antincendio, professionisti hanno invano tentato di addurre argomentazioni giuridiche contro l’ordinanza

Sul CorSera il tentato esodo di tanti lombardi in direzione Sud, ieri. Subito dopo l’emanazione della nuova ordinanza che vieta gli spostamenti al di fuori del proprio comune.

In tanti si sono riversati alla stazione di Milano, nel tentativo di salire sui due Frecciarossa diretti a Napoli e Salerno. Ma, ad attenderli, hanno trovato la Polizia inviata a presidiare il terminal.

Per quei treni c’erano già 170 prenotazioni, ma alla fine ne sono partiti in 50. Solo quelli che davvero avevano motivi eccezionali per tornare.

Tante le scuse addotte per le partenze, racconta il quotidiano. Reazioni più disparate al divieto di partenza. Dal ragazzo che, respinto, ha spaccato una colonnina dell’impianto antincendio, ai professionisti che hanno tentato di addurre argomentazioni giuridiche contro l’ordinanza. Niente da fare. Chi non aveva motivi validi, stavolta, non è partito.