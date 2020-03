Corsera: Gran Bretagna, probabile lunga quarantena per gli over 70

Dopo le dichiarazioni molto contestate dei giorni scorsi del Primo Ministro inglese Boris Johnson che, a proposito dell’emergenza coronavirus, aveva detto “Le misure restrittive sono inutili, arriviamo all’estate con l’immunità di gregge. Prepariamoci a perdere i nostri cari” oggi si cambia strada come riporta il Corriere della Sera

Il Governo britannico prende in considerazione la quarantena precauzionale per gli over 70. Lo ha annunciato a Sky News il segretario alla Salute, Matt Hancock, rispondendo alla domanda se verrà chiesto agli anziani di «autoisolarsi e rimanere a casa – per un massimo di quattro mesi» ha affermato che «questo è il piano» ma «non ancora». Probabilmente avverrà «nelle prossime settimane. Non è una cosa facile da fare per le persone, non è una cosa facile da sostenere», ammette Hancock.