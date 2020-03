Corriere: Coronavirus, in arrivo dalla Cina mascherine, tamponi, ventilatori polmonari e medici

Un’operazione facilitata dal ministro Di Maio. In Cina i contagi diminuiscono e le attrezzature non servono più. Nelle prossime ore il primo volo di aiuti

La Cina arriva in soccorso dell’Italia per fronteggiare l’epidemia di Coronavirus. Il Corriere della Sera scrive che nelle prossime ore dalla Cina arriveranno aiuti concreti, tecnici e medici.

“Pechino si è detta disposta a donare al nostro Paese centomila mascherine di massima tecnologia, ventimila tute protettive, oltre a cinquantamila tamponi per effettuare test diagnostici. Ma non solo. Il governo italiano si appresta ad acquistare mille ventilatori polmonari necessari per i reparti di terapia intensiva. Si tratta di macchinari già pronti all’uso, prodotti da aziende cinesi e di cui Pechino — visto il calo di contagi dovuto a una politica di stretto contenimento — non ha più necessità. Un surplus utile però per i nostri ospedali”.