Cormezz: Callejon ha dato disponibilità a giocare a luglio

Tramite il suo procuratore ha fatto sapere che nonostante il suo contratto scada il 30 giugno, lui resterebbe per terminare il campionato anche a luglio

L’emergenza coronavirus ha bloccato tutto il calcio e ancora non si sa nulla sul campionato in corso. Oggi ci sarà una nuova assemblea di Lega che potrebbe anche decidere di considerarlo definitivamente chiuso, ma la strada più probabile è quella di attendere ancora un po’ per vedere come proseguono i contagi, prima di prendere una decisione definitiva. Esiste la possibilità di slittare tutto e continuare a giocare anche a luglio per concludere la stagione. In questo caso nascerebbe il problema dei calciatori in scadenza di contratto il 30 giugno che dovrebbero dare la loro disponibilità ad una proroga, proprio quello che ha già fatto Callejon come riporta il Corriere del Mezzogiorno

L’agente di Callejon Manuel Garcia Quilon ha già comunicato in maniera chiara al Napoli la volontà di accettare un’eventuale deroga per giocare anche a luglio, quando il contratto sarà già scaduto.