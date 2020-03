Cellino: «Lo Stato salvi il calcio, è la terza industria del Paese. Ci sconti i contributi sui calciatori»

Il presidente del Brescia Massimo Cellino in ‘un’intervista rilasciata a Repubblica lancia una proposta per salvare l’economia del calcio straziata dall’emergenza coronavirus

«Il governo ci sconti i contributi sugli stipendi dei giocatori. Per lo Stato sarebbe una perdita di 150 milioni. Ma non è peggio se fallisce il calcio italiano, che oggi è la terza azienda del Paese?».

Ci sono due ipotesi, secondo il presidente del Brescia, quella che per aprile la situazione si sia normalizzata e si possa riprendere ad allenarsi per il 15, quindi si potrebbe riprendere il campionato a maggio e finirlo per giugno. Oppure quella che tutto salti per 5 mesi.

Parla anche della soluzione dei playoff che ritiene essere una proposta di Gravina, ma oramai superata perché gli Europei sono sicuramente saltati secondo Cellino. E sull’aspetto economico dice: