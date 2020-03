Calciomercato aperto da agosto a gennaio, la misura anti-crisi allo studio della Fifa

Il Telegraph: la Fifa sta valutando l’ipotesi di una mega sessione di sette mesi per cercare di mettere una toppa alla crisi del calcio con la pandemia

Una sola lunghissima sessione di calciomercato, unendo le due classiche finestre, da agosto a gennaio. Sette mesi di trasferimenti, prestiti, trattative. E’ una delle misure allo studio della Fifa per contrastare la crisi economica del calcio post-pandemia.

La proposta, riportata dal Telegraph, avrebbe anche già ricevuto informalmente l’ok di molti club nel mondo e per questo la Fifa l’ha messa in agenda per discuterne ufficialmente.

Sembrano passati 100 anni dal tentativo made in England di accorciare il mercato estivo e chiuderlo prima dell’inizio del campionato per evitare di disturbare lo svolgimento delle competizioni con le voci di acquisti e cessioni. L’esperimento di un anno fa è durato – appunto – solo un anno.

E ora che il calcio è fermo per il mondo in quarantena si va concettualmente proprio nella direzione opposta: mercato sempre aperto, o quasi.