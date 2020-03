Begovic al Mirror: “È un incubo. È devastante e straziante per la gente”

Il secondo portiere del Milan racconta al Mirror la sua esperienza a Milano in piena crisi coronavirus” È successo tutto così in fretta..”

Il secondo portiere del Milan Asmir Begovic ha raccontato la sua esperienza a Milano in piena emergenza coronavirus al Mirror

“È un incubo. Le strade sono deserte. L’unica cosa aperta sono i supermercati. Puoi prendere un po ‘di cibo e poi tornare subito a casa tua. È pazzesco, la gente ha detto che è come una scena di un film ed è così. Non ho mai visto niente del genere prima d’ora. E non sono sicuro che la gente sappia quanto sia brutto qui. È devastante e straziante per la gente. Sembra un incubo e puoi solo sperare che tutto torni alla normalità il più presto possibile. È successo tutto così in fretta… Questa settimana è stato raggiunto l’apice. Siamo passati dal giocare normalmente a giocare a porte chiuse e poi a non giocare del tutto. Giocare senza tifosi non è stata una bella esperienza, Non ci stiamo allenando adesso e non lo faremo fino al 23 ma le cose potrebbero cambiare. Nel Milan non è stato trovato nessun giocatore positivo ma ci hanno rimandati a casa. È stata una decisione che il club ha dovuto prendere e noi ci siamo adeguati. Lo sport è importante soprattutto in questi momenti e può riportare gioia alla gente”.