Barone: «Chiederemo alla Lega il rimborso del viaggio a Udine»

Una situazione grottesca quella in cui si è trovata la Fiorentina. La notizia del rinvio della partita con l’Udinese, in programma nel weekend appena trascorso, è arrivata quando i viola erano già a Udine.

Ieri, alla Rai, il direttore generale, Joe Barone si è espresso in toni molto duri verso la decisione della Lega.

«Siamo partiti per Udine perché la Lega ci aveva assicurato che avremmo giocato, ma nessuno avrebbe dovuto giocare. O giocano tutti o non gioca nessuno. Non so quando recupereremo, ma la salute viene prima di tutto. Questa situazione non è accettabile e per questo chiederemo il rimborso del viaggio. Commisso ha precisato che le regole devono essere uguali per tutti, siamo una proprietà nuova nel calcio italiano ma vogliamo riportare la Serie A ai fasti di un tempo, se ci perdiamo in polemiche sul Var o sui rinvii perdiamo credibilità. Urgono decisioni e dalla Lega non ho ricevuto ancora comunicazioni. Servono 72 ore per organizzare un’assemblea ma è necessario riunirsi subito, oggi o al più tardi domani».