Barcellona, si ferma anche Arthur: salta la Real Sociedad (e forse il Napoli)

Si allunga la lista degli infortunati blaugrana: il centrocampista brasiliano ha un problema ad una caviglia e non è detto che recuperi per il 18 marzo

La già lunghissima lista degli infortunati del Barcellona fa un nuovo acquisto: si è fermato anche Arthur, che ha saltato l’allenamento di oggi a causa di un problema alla caviglia destra evidenziatosi dopo la seduta di ieri.

Il centrocampista brasiliano non è stato convocato per il match contro la Real Sociedad e non è detto che recuperi in tempo per il ritorno di Champions contro il Napoli. Il tecnico blaugrana Setién ha detto che il giocatore “ha dolore e ha iniziato un trattamento, bisogna vedere l’evoluzione”.

📋 Convocatoria del Barça para medirse a la Real Sociedad ❌ Arthur

✅ Riqui Puig#BarçaRealSociedad pic.twitter.com/7Nliyj7uPX — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 6, 2020