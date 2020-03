As: il Wuhan torna in Cina per evitare il contagio in Spagna

La squadra cinese che era rimasta Cadice dal 29 febbraio rientrerà giovedì a causa del crescente numero di casi di coronavirus in Spagna

Cambiano gli scenari e il coronavirus, che prima faceva paura in Cina, adesso terrorizza l’Europa. Come riporta As infatti la squadra cinese del Wuhan Zall che era rimasta in Andalusia dal 29 gennaio a causa dell’epidemia in patria ha adesso chiesto di poter rientrare per evitare il contagio

La squadra tornerà nel suo paese sabato prossimo a causa della situazione che la Spagna sta attraversando con il COVID- 19, il suo allenatore, lo spagnolo José González, ha spiegato a Efe questo giovedì.

Mentre in Cina l’epidemia era nel pieno la squadra si è trattenuta a Cadice, nel frattempo i calciatori hanno continuato ad allenarsi e, nella sfortuna, hanno avuto un’occasione davvero unica: assistere al Clasico tra Real e Barça, giocato al Bernabeu, da invitati della Casa Blanca.

Ora però la situazione si è invertita, a Madrid i casi aumentano mentre la Cina ha annunciato giovedì che il picco delle trasmissioni COVID-19 è giunto al termine, come riportato da un portavoce dell’Asian National Health Commission durante una conferenza stampa a Pechino.