Ancelotti primo allenatore espulso col cartellino rosso in Premier, ma potrebbe non essere squalificato

Il tecnico aveva contestato l’annullamento del gol al 93esimo per un fuorigioco di Richarlison “visto” alla Var: potrebbe essere anche solo multato o “perdonato”

La Football Association (FA) valuterà il rapporto dell’arbitro prima di decidere se squalificare, multare o “perdonare” Carlo Ancelotti.

Il tecnico dell’Everton è il primo allenatore della storia della Premier ad essere stato espulso col cartellino rosso: la regola è in vigore da quest’anno per dare maggiore visibilità ai provvedimenti dell’arbitro, ma ancora non era capitato.

Ancelotti aveva contestato l’annullamento del gol al 93esimo per un fuorigioco di Richarlison “visto” alla Var. Si era avvicinato all’arbitro Chris Kavanagh ed era stato espulso. L’ex tecnico del Napoli ha poi spiegato di aver avuto un chiarimento dopo con il direttore di gara: “Ne abbiamo parlato con calma”.

La decisione dovrebbe arrivare entro mercoledì. Ancelotti potrebbe saltare la partita di domenica prossima contro il “suo” Chelsea.