Al momento Barcellona-Napoli è confermata (qualcuno fermi i vertici Uefa)

La scellerata decisione di rinviare ogni decisione a martedì prossimo a (confermata l’Europa League stasera) obbliga il Napoli a organizzare la trasferta

La scellerata decisione della Uefa che – in direzione contraria a quella mondiale – ha confermato la serata di Europa League e tutte le partite di Coppa almeno fino a martedì 17 quando è in programma una videoconferenza con i rappresentanti delle sue 55 associazioni, conferma al momento Barcellona-Napoli di mercoledì 18. Partita che dovrebbe giocarsi al Camp Nou a porte chiuse. Il Napoli quindi dovrà organizzare la trasferta e comportarsi come se tutt’attorno nel mondo non stesse accadendo nulla.

Di più: la stampa spagnola è venuta a conoscenza del fatto che la Uefa alle 12:40, quindi poco prima di ufficializzare il prossimo meeting, ha mandato un UEFA un comunicato ai detentori dei diritti tv per Barcellona-Napoli avvertendo che il match si giocherà a porte chiuse, senza mezzi di comunicazioni. Di fatto confermando che l’intenzione resta quella di far giocare la partita.

Ne parleremo tra poco in un altro articolo ma è giunto il momento che qualcuno fermi la Uefa. È a questo punto diventata un’organizzazione pericolosa per l’umanità. Oggi si giocheranno le partite di Europa League tranne Siviglia-Roma e Inter-Getafe.

Aggiungiamo che da oggi il Real Madrid è in quarantena, e dopo il clasico in via teorica il Barcellona si può considerare un link di trasmissione del virus.