Agnelli a Lotito: “Pensi più alla classifica che alla salute dei tuoi giocatori”

Ieri la Lega Serie A si è riunita di nuovo in videoconferenza per discutere dell’emergenza Coronavirus. Il Corriere dello Sport racconta di un battibecco a distanza tra Claudio Lotito, presidente della Lazio, e il numero uno della Juventus, Andrea Agnelli. Il nodo sono stati gli allenamenti delle squadre.

La Lega, mercoledì scorso, aveva invitato le squadre a fermarsi per sette giorni. Molti club si sono portati avanti, anche con stop più prolungati, a data da destinarsi, altri no. L’Assocalciatori, intanto, ha chiesto una pausa più lunga. Di questo si è discusso ieri. E su questo hanno litigato i due presidenti.

Scrive il quotidiano sportivo:

“Davanti all’insistenza del presidente biancoceleste, che sosteneva come gli allenamenti non fossero vietati, se svolti in sicurezza e con le dovute attenzioni, il numero uno bianconero ha risposto con una battuta: “Pensi più alla classifica che alla salute dei tuoi giocatori”. Lotito ha provato, a sua volta a replicare, ma le risate degli altri hanno finito per spegnere la tensione”.