Tuttosport: Gattuso recupera sia Allan sia Hysaj

Per Koulibaly si preferisce non rischiare e rimandare il rientro tra 10 giorni, sarà ancora out contro il Barcellona

Superato il Brescia si pensa solo alla gara contro il Barcellona e Gattuso può tirare un sospiro di sollievo come scrive oggi Tuttosport, per il recupero di alcune pedine fondamentali

Ora, però, la squadra di Gattuso dovrà superarsi al San Paolo, martedì contro il Barcellona nell’andata dei quarti di Champions. Ieri i catalani hanno battuto l’Eibar in Liga per 5-0, con 4 gol di Messi ed una rete di Arthur. Un avvertimento utile per non perdere l’umiltà di fronte ad un extraterrestre che il San Paolo strapieno spera di riuscire a stregare. Di rientro da Brescia il Napoli ha ricominciato ad allenarsi con il classico lavoro di scarico post-partita, mentre oggi si terrà una seduta tattica specifica per il Barcellona. Gattuso potrà recuperare a pieno sia Allan sia Hysaj, mentre per Koulibaly si preferisce non rischiare e rimandare il rientro tra 10 giorni.