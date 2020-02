Sufficienza piena per Elmas. Ruolo inedito, ma si premia l’energia

Il macedone non è apparso a suo agio nel ruolo di Insigne, ma si è sacrificato per la squadra e ha confermato di avere talento

Piena sufficienza da parte dei quotidiani, per la prestazione di Elmas contro l’Inter, ieri, in Coppa Italia. Per il centrocampista macedone tutti 6,5 tranne due 6 da Corriere dello Sport e Corriere della Sera. Soprattutto, scrivono, da apprezzare il ruolo inedito in cui ha giocato.

Tuttosport scrive:

“gioca (con ordine) in un ruolo inedito per lui”

Il Mattino elogia l’energia nel recupero palla:

“Schierato a sorpresa come esterno d’attacco, è funzionale alla occupazione degli spazi. Ci mette tanta energia nella fase di recupero palla, dopo l’ora di gioco cala per le energie che scemano rapidamente, ma resta in campo fino al termine”.

Perla Repubblica la sua è una prova che conferma il talento.

“Al posto di Insigne con personalità. Conferma di aver talento”

La Gazzetta dello Sport descrive le due fasi del macedone:

“In principio viene soverchiato da Moses e non trova le giuste misure. Passata la bufera, si riprende, mette la testolina fuori dal guscio, costringe Padelli a una smanacciata pericolosa”

Mezzo voto in meno per Corriere della Sera e Corriere dello Sport, che gli danno 6,5 in pagella.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Schierato nell’inedito ruolo di esterno sinistro nel tridente, non è a suo agio e infatti finisce per stare sempre indietro. Sufficienza per l’impegno e il sacrificio”.

Questo, invece, il giudizio del Corriere della sera:

“Parte vivace, finisce adagio”