Soriano (ad Manchester City): «Accuse false. Dalla Uefa una sentenza politica»

Arrivano le prime reazioni ufficiali del Manchester City dopo la sentenza Uefa che le ha condannate a non partecipare alle Coppa Europee per due anni.

A parlare è l’ad dei citizens, Ferran Soriano, intervistato dalla tv ufficiale della società.

Soriano chiarisce che il club prenderà posizione, ma come ha fatto fino ad oggi, con il rispetto dei ruoli e delle regole

“Penso che il club debba dire qualcosa. Deve dirlo per noi, per i nostri stakeholder, per i fan e per l’intera famiglia del Manchester City in tutto il mondo. Tuttavia, dobbiamo stare attenti. Dobbiamo essere rispettosi come lo siamo stati riguardo questo processo, che continua. Vorrei poter dire di più, vorrei aver potuto parlare 5 minuti dopo l’annuncio, ma ho dovuto chiedere una consulenza legale su ciò che può e non può essere condiviso, ma spero di poter condividere abbastanza per capire dove siamo e dove stiamo andando”.