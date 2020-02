Sampdoria-Napoli: Finalmente Meret. Mertens e Maksimovic in panchina. Di Lorenzo ancora centrale

Gattuso conferma le previsioni della vigilia per affrontare la difficile sfida contro la Sampdoria

Tutto pronto per scendere in campo contro la Sampdoria. Confermate tutte le previsioni della vigilia. Maksimovic parte dalla panchina, Di Lorenzo resta centrale con Hysaj e Mario Rui sterni. Out Demme, spazio a Lobotka e Elmas dal primo minuto. Attacco tipo con Mertens che parte dalla panchina.

Presente questa sera al Marassi il ct della Nazionale Mancini che osserverà alcuni calciatori in vista dell’Europeo, tra gli osservati Di Lorenzo e Meret per il Napoli

Queste le scelte di Rino Gattuso per l’undici che giocherà questa sera

Napoli: Meret, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne.