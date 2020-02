Rigore negato al Napoli. Milik ammonito per simulazione, a Sky: il contatto c’è stato

Il replay mostra che il contatto c’è, l’arbitro Giua invece non dà retta a Var a va per la propria strada. Per il Napoli anche la beffa oltre il danno

Rigore negato al Napoli. Episodio dubbio intorno al 70esimo. Milik giostra in area tra tre avversari, si libera e va a terra. L’arbitro non ha dubbi e lo ammonisce per simulazione. Il replay, però, mostra che il tocco su Milik c’è. Poi si può discutere se si tratti o meno di rigore, se il polacco abbia o meno accentuato, ma decretare la simulazione senza guardare il Var sembra un’esagerazione persino per i telecronisti di Sky: “il contatto c’è stato”. Giua però resta della propria idea e per il Napoli oltre al danno anche la beffa: non solo niente rigore ma anche ammonizione per Milik.