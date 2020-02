Repubblica: la Spagna su Fabian, sarà l’intrigo del mercato estivo

Il Real vuole presentare un’offerta da 80 milioni, ma prima c’è il Barcellona, martedì, e l’occasione di mettersi in mostra. Vanno avanti le trattative per il rinnovo, lui vuole decidere dopo l’Europeo

Napoli-Barcellona sarà una partita importante per Fabian Ruiz. Le grandi di Spagna, Real Madrid e Barcellona, appunto, lo hanno nei radar da tempo per il mercato.

A Brescia, il Real ha mandato un osservatore proprio per lo spagnolo. Scrive Repubblica Napoli:

“Florentino Perez ha in mente di presentare un’offerta in estate da 80 milioni per aggiungerlo alla sua collezione di campioni”.

Intanto, martedì c’è il Barcellona. In panchina Quique Setien, proprio colui che, nella stagione 2017/2018, al Betis Siviglia, ha lanciato Fabian.

“Il Barcellona lo tratterà con enorme rispetto: è tra i punti di forza di un Napoli in crescita”.

La partita del San Paolo sarà un’occasione per mettersi in mostra, per Fabian. Per il quale le trattative per il rinnovo con il Napoli vanno avanti. Lui vorrebbe decidere dopo l’Europeo. Sarà l’intrigo dell’estate, scrive il quotidiano.

“Il confronto col Barcellona è intrigante e il suo obiettivo è quello di mettersi in mostra. L’obiettivo è chiudere al meglio l’annata con il Napoli e poi deciderà dopo l’Europeo il suo futuro. Le trattative per il rinnovo del contratto con il club azzurro si sono bloccate: non c’è accordo sull’entità della clausola rescissoria. De Laurentiis la vorrebbe superiore ai 100 milioni per trattenerlo ancora. I prossimi mesi saranno decisivi. Sullo sfondo c’è la corte del Real Madrid che quasi certamente diventerà serrata. Sarà l’intrigo dell’estate. Il presente si chiama Barcellona con la vetrina della Champions da sfruttare al meglio”