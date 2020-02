Repubblica: il patto di spogliatoio per mettere da parte il passato

I veterani e i nuovi arrivi del Napoli non sono più separati in casa. La squadra ha deciso di voltare pagina e tentare la rimonta

I due gol determinanti per la vittoria sulla Samp sono stati firmati da Mertens e Demme, ovvero il vecchio e il nuovo Napoli. Due fronti che non sono più contrapposti, scrive Repubblica Napoli. Viaggiano ormai insieme.

“Il Napoli nuovo e quello vecchio spalla a spalla: non più separati in casa e riuniti almeno fino al termine della stagione sotto la stessa bandiera, con il triplice obiettivo di realizzare una miracolosa rimonta in campionato, arrivare possibilmente al traguardo in Coppa Italia e giocarsi il tutto per tutto nell’impari sfida con il Barcellona, in Champions League”.