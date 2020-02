Repubblica: Cagliari-Napoli, possibile chance per Llorente a gara in corso

Gattuso potrebbe prendere in considerazione lo spagnolo, visto che non c’è Milik. Il ruolo di centrale nel tridente di attacco sarà comunque di Mertens

In conferenza stampa, ieri, Rino Gattuso ha speso parole di elogio per Fernando Llorente. Ha detto di lui che si sacrifica e si mette sempre a disposizione della squadra. Nonostante non abbia ancora avuto troppo spazio nel Napoli, dall’arrivo del nuovo tecnico.

Repubblica Napoli scrive che proprio oggi, contro il Cagliari, lo spagnolo potrebbe avere una chance. Anche se a gara in corso, poiché, assente Milik, il ruolo di centrale nel tridente di attacco sarà di Mertens.

“Lo spagnolo potrebbe avere una chance a gara in corso già contro la formazione di Maran, visto che nemmeno Milik sarà disponibile. Il polacco era stato schierato per nove volte consecutive tra i titolari e ha accusato un piccolo malanno proprio dopo il match di Coppa Italia di mercoledì in cui invece era subentrato solamente per pochi minuti nel finale. Poco male, visto che Dries Mertens è ritornato in gran forma”.