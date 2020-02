Gattuso: “Mi dispiace per Lozano, ma abbiamo tanta qualità in attacco”

In conferenza stampa, alla vigilia di Cagliari-Napoli, Rino Gattuso ha risposto anche ad una domanda sull’attacco del Napoli. Sia di quello presente che di quello futuro. Gli è stato chiesto se pensa che si possa ripartire, sia ora che in seguito, dal tridente già collaudato formato da Callejon, Mertens e Insigne.

L’allenatore del Napoli ha risposto di non saperlo, perché l’attacco della squadra è molto forte ed ha una grande qualità.

“Non lo so. Per me i giocatori sono forti in attacco, decido partita dopo partita, tutti gli attaccanti sono forti. In questo momento sto dando pochissimo spazio a Lozano però nessuno parla di Llorente, che è un grande professionista, che si mette a disposizione e meriterebbe di più, ma voi parlate solo di Lozano perché è costato 50 milioni. Ma io non faccio le cose perché qualcuno mi è antipatico. Le scelte sono funzionali al modo in cui voglio giocare, ma devo mettere i ragazzi in condizione di esprimersi al massimo. Poi vengo criticato, lo so, ma pazienza, in Messico vuol dire che non ci andrò più, ma devo pensare al bene della squadra. Mi dispiace per Lozano e per tutti i miei giocatori. Abbiamo altri giocatori forti, in attacco abbiamo tanta qualità”.