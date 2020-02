Politano incide quanto un parere di un virologo ai tempi dei social

Oramai possiamo serenamente sostituire il “puozz passa’ nu guaje” con ” puozze passa’ doje ore con Ospina che gioca di piede”

1) Ha preso gli occhi della città e li ha ingoiati,masticati,digeriti, incassati come docili pugni da cui apprendere l’esigenza di miscelarsi, confondersi, diventare come lei, come noi. Sei nella storia, sei la storia, sei Dries ❣

2) Oramai possiamo serenamente sostituire il “puozz passa’ nu guaje” con ” puozze passa’ doje ore con Ospina che gioca di piede”😐

3) Il 16 Dicembre non eravamo nemmeno quotati mentre raccoglievano la sfravecatura dallo spogliatoio. Oggi se José avesse fatto il José stavamo ancora zompando dalla gioia. 😏

4) Caressa e Bergomi bell e buonn parlano dei fatti loro, tipo ‘e vecchiarelle al supermercato davanti allo scaffale della pasta. E tu ti chiedi perché? Perché ci toccano ogni volta? 😪

5) Mario Rui ci ha ricordato chi è Arturo Vidal, Semedo chi è Mario Rui, il Barcellona che se Messi deve andare al Rione Lauro per giocare un pallone, tiene qualche problema serio 🙄

6) Politano al momento incide quanto un parere di un virologo ai tempi dei social. Piotr invece è la certezza nascosta a cui appigliarsi, sempre 😊

7) Ottavi di finale thriller, con la stagione che stiamo passando, con l’Italia che già li aveva augurati all’Atalanta, ed invece usciamo col rammarico di non averci creduto seriamente, di no averci provato fino all’ultimo, fino a realizzare un mezzo sogno💪

Sempre e Comunque

Forza Napoli

❣