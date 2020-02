Pioli: “E’ stato bello lo spirito della squadra di provare a vincere fino alla fine”

L’allenatore del Milan a Sky: “Anche oggi si è visto che lo spirito, la generosità, la voglia di fare la partita e di stringere i denti sta facendo la differenza. Su questo dobbiamo costruire qualcosa”

Il Milan pareggia contro il Verona. Ai microfoni di Sky parla l’allenatore dei rossoneri Stefano Pioli.

“Abbiamo sofferto il giusto. Abbiamo concesso solo sei tiri in porta, ma potevano essere tutti pericolosi. Abbiamo fatto la partita contro una squadra che ci aggrediva sempre. Non siamo tornati subito in vantaggio quando ne abbiamo avuto l’occasione e non abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Non abbiamo avuto la lucidità. C’era troppa voglia di sfruttare il momento positivo. Peccato perché era una partita che si poteva vincere anche in un momento di difficoltà con le assenze e la fatica di martedì sera”.

Avete un piglio totalmente diverso, è un altro Milan.

“Anche oggi si è visto che lo spirito, la generosità, la voglia di fare la partita e di stringere i denti sta facendo la differenza. Su questo dobbiamo costruire qualcosa. Abbiamo un calendario molto importante nelle prossime quattro partite, c’è da recuperare energie e giocatori per fare scelte anche giuste per le prossime partite”.

E’ mancato Ibra, ci sarà al derby?

“Mi auguro di sì. Ha avuto un affaticamento muscolare al polpaccio poi l’influenza ci ha impedito di recuperarlo, credo ci siano alte possibilità che ci possa essere”.

Ha dato la possibilità a Daniel Maldini di esordire.

“Ha qualità e talento. Il talento da solo non è sufficiente ma sta lavorando bene, ho sperato che potesse avere la palla giusta”.

Che gli ha detto quando lo ha messo in campo?

“Gli ho detto solo la posizione che doveva tenere. Gli ho detto’vedrai che ti arriva la palla’ ma non sono stato un buon veggente”.

L’assenza di Ibra pesa più sotto il profilo mentale o tecnico?

“Per tutte e due le cose, anche per il timore che mette agli avversari. Ma abbiamo vinto partite anche senza di lui, poi che sia importante e che mi auguro di averlo a disposizione subito, sì. Oggi è mancato poco ma è stato bello lo spirito della squadra di provare a vincere fino alla fine, mi piace. Abbiamo dimostrato di essere una squadra anche nelle difficoltà”.